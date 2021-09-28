Бывший глава Татфондбанка Роберт Мусин приговорен к 12 годам заключения. Он также должен заплатить АСВ более 23 миллиардов рублей

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Суд в Казани приговорил к 12 годам колонии общего режима бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, признав его виновным , сообщает «Интерфакс».

Гособвинение просило суд приговорить Мусина к 14 годам и 9 месяцам колонии. Защита Мусина просила о наказании в пределах срока, который он провел в СИЗО и под домашним арестом.

Также суд частично удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к Мусину. Бывший глава Татфондбанка должен будет выплатить АСВ 23,3 миллиарда рублей. АСВ просило взыскать с него 141,4 миллиарда рублей.

Кроме того, Мусин лишен судом государственных наград.

Бывший глава Татфондбанка, находившийся под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда. Он пообещал обжаловать приговор.

Роберт Мусин занимал пост председателя правления Татфондбанка с марта 2016 года. Одновременно он был депутатом Госсовета Татарстана от «Единой России».

Татфондбанк был одной из крупнейших кредитных организаций в Татарстане и входил в топ-50 банков России. В конце 2016 года в нем была введена временная администрация, а в марте того же года ЦБ отозвал у Татфондбанка лицензию. «Дыра» в Татфондбанке на тот момент оценивалась в 118 миллиардов рублей.

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