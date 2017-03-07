В Татарстане отозвали лицензию у двух больших местных банков. Вкладчики требуют вернуть деньги и штурмуют здание правительства

В начале марта ЦБ отозвал лицензии у крупных банков Татарстана — «Татфондбанка» и «Интехбанка». Решение регулятора вызвало волнения в регионе: 4 марта вкладчики попытались прорваться внутрь здания правительства и добились встречи с премьер-министром региона Ильдаром Халиковым. Они требуют возврата своих средств, а также опротестования решения ЦБ об отзыве лицензии. В противном случае активисты планируют выходить на пикеты и собирать подписи за импичмент президента Татарстана Рустама Минниханова. По просьбе «Медузы» казанский журналист Ильнур Шарафиев рассказывает, что происходит в Казани в последние несколько дней.

4 марта в Казани у здания правительства Татарстана собрались около ста клиентов тех банков, у которых Центробанк днем раньше отозвал лицензию. Некоторые из них пытались попасть внутрь здания почти штурмом, чтобы встретиться с премьер-министром республики Ильдаром Халиковым, который также был председателем совета директоров «Татфондбанка» (сейчас информация об этом с сайта банка удалена). Когда Халиков спустился на первый этаж здания правительства, для встречи с ним в здание пропустили четверых активистов — в том числе Александру Юманову и руководителя партии «Парнас» в Татарстане Марселя Шамсутдинова.

Юманова отказалась пожать премьеру руку. За столом для переговоров она зачитала Халикову текст обращения: «Мы, Союз пострадавших клиентов „Татфондбанка“ и „Интехбанка“, выдвинули вчера вечером ультиматум президенту Татарстана Рустаму Минниханову, состоящий из двух пунктов: требуем опротестовать решение Центробанка РФ об отзыве лицензий у „Татфондбанка“ и „Интехбанка“ и возместить пострадавшим клиентам потерянные средства. Срок исполнения ультиматума — три дня. В противном случае мы будем требовать отставки Рустама Нургалиевича Минниханова».

Вкладчики Татфонда предъявляют ультиматум премьеру Татарстана РБК

Беспрецедентный случай

Проблемы у «Татфондбанка» (второй по величине банк в Татарстане и 42-й — в России; крупнейший акционер — Республика Татарстан; по состоянию на осень 2016 года население держало в нем 76 миллиардов рублей) начались еще в прошлом году. 4 декабря появилась информация, что платежи через банк для юридических лиц задерживаются. Через три дня в «Коммерсанте» вышел материал, в котором напрямую утверждалось, что «Татфондбанку», возможно, потребуется . Еще через несколько дней банк выпустил заявление о «временном приостановлении расчетно-кассового обслуживания», которое в банке связали в том числе с паникой в социальных сетях и негативными публикациями в СМИ.

Когда в том же декабре администрированием банка занялось Агентство по страхованию вкладов, клиенты стали надеяться на санацию. Однако новая администрация вскоре объявила, что дыра в банке в два раза больше, чем предполагалось (97 миллиардов рублей, а не 43), а санаторы, которых упоминали СМИ, так и не взяли на себя эту процедуру.

3 марта 2017 года Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело в отношении председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. По версии следствия, сотрудники компании получили у Центробанка кредит в три миллиарда рублей под несуществующий актив, а позже перевели их подконтрольным банку организациям. В тот же день Советский районный суд Казани арестовал Мусина на два месяца. Сам Мусин свою вину отрицает; в интервью, которое он дал казанскому изданию «Бизнес Online» в январе, он заявил, что «активным толчком послужило распространение SMS и слухов в конце ноября, а дальше все это уже пошло как снежный ком». Еще до Мусина были арестованы два его заместителя, а также гендиректор « » и его подчиненные.

В день ареста Мусина ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка» и «Интехбанка» (Мусина связывают и с этим банком). «Начиная с мая прошлого года мы понимали, что банк находится в тяжелейшем финансовом положении, — объяснил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. — Мы знали, что его капитал утрачен, что потеря ликвидности может наступить в любой момент». По мнению экспертов ЦБ, из-за низкого качества активов «Татфондбанка» его санация «на разумных экономических условиях» невозможна. По информации агентства «Интерфакс», местные власти были удивлены этим решением. «Вы же знаете — шла работа [по решению проблем банка]», — сказал журналистам министр экономики Татарстана Артем Здунов.

Председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин Фото: Егор Алеев / ТАСС

«Это беспрецедентный случай. Это первый раз в новейшей истории России, когда отзывается лицензия у квазигосударственного банка, еще и второго по значимости в регионе, — объясняет главный редактор сайта „Банки.ру“ Наталья Романова. — Это не импульсивный шаг ЦБ, банк три месяца был в санации, там сидела временная администрация, три месяца велись переговоры по поводу судьбы „Татфондбанка“, туда заходили потенциальные инвесторы. Банк России оценивал, что нужна помощь в 220–230 миллиардов рублей, этих денег не нашлось ни у ЦБ, ни у муниципальных властей. Когда у банка такие проблемы — с экономической точки зрения проще отозвать лицензию».

Политизация протеста

Активисты, которые добились встречи с Ильдаром Халиковым, — это движение «Союз пострадавших клиентов „Татфондбанка“ и „Интехбанка“». Они объединились в конце декабря и начали писать письма в правительство Татарстана и России, а также в Центробанк. Также вкладчики проводили одиночные и массовые пикеты c требованиями посадить виновных и не допустить «разорения и суицида людей», провести санацию и вернуть им деньги. Координируют свои действия протестующие через группу во «ВКонтакте», где активисты собирают все новости, и через чат в Telegram.

Встреча вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка» с представителями правительства и налоговой службы Татарстана

Фото: Ильнар Тухбатов / Коммерсантъ

5 марта в Казани открылся предвыборный штаб пытающегося стать кандидатом в президенты России Алексея Навального — активисты пришли и туда. «ЦБ вдруг почему-то посчитал, что не хочет проводить санацию. Просто решили, и все. А почему? Они потратили на санацию банка „Траст“ 150 миллиардов рублей, на санацию „Мособлбанка“ 129 миллиардов рублей, закрывали дыру в банке ВТБ в 10 миллиардов долларов, — поддержал протестующих оппозиционер. — В Татарстане же решили ничего не делать, оставить людей без денег: мол, давайте кинем их. Есть много конспирологических версий по типу Минниханов сказал то, что остальные губернаторы боятся сказать относительно роли регионов, поэтому он получил такую ответочку из Кремля». Навальный посоветовал вкладчикам «политизироваться» для ускорения решения вопроса: «То, что вы штурмом или не штурмом делали с Кабмином, вот это их пугает, — пояснил он. — Надо показать, что вы выступаете единым фронтом, что на выборах вы им устроите. Нужно выставлять политические требования».

6 марта часть вкладчиков лишившихся лицензии банков собралась у кремля, чтобы передать петицию с требованием вернуть им деньги бывшему президенту республики Минтимеру Шаймиеву, который по-прежнему считается очень влиятельной фигурой в Татарстане. Встреча с Шаймиевым не состоялась — письмо активисты передали через его помощника Олега Глебова. В ответ он сказал: «Вы сами отдали в банк деньги» — и пояснил, что этот вопрос находится не в компетенции Шаймиева.

Позже прошла и вторая встреча представителей «Союза» с премьер-министром Татарстана Ильдаром Халиковым. Тот фактически отверг их ультиматум — хоть и сообщил, что правительство республики вместе с правоохранительными органами и временной администрацией банков сейчас оценивают активы, которые могут пойти в оплату компенсаций по депозитам. «Такая схема — давайте возьмем деньги из бюджета республики, заставим другие предприятия, чтобы они отдали деньги вкладчикам, — это точно не правовой вариант. Этот вариант не рассматривается», — сообщил Халиков. После встречи активисты, которые не попали в здание правительства, проводили премьера криками «Позор» и «Ворье».

«Базовый сценарий — все останется как есть. В рамках законодательства те, кто застрахован, получат компенсацию, те, кто не застрахован, — нет. Правда, возможно, пострадавшие компании получат какую-то помощь от местного правительства, например льготы по налоговым платежам, — считает старший директор по банковским институтам Fitch Ratings Александр Данилов. — Видимо, для санации не набралась критическая масса желающих поучаствовать. Санация подразумевает, что кто-то должен закрыть дыру в банке, а она в данном случае огромная, около 100 миллиардов рублей».

Лидер протестующих Александра Юманова рассказала «Медузе», что с 7 марта они намерены проводить ежедневные пикеты — первый пройдет в парке Петрова совместно с обманутыми дольщиками, жителями домов под снос и противниками строительства мусоросжигательного завода в Казани. В то же время активисты планируют начать собирать подписи за импичмент президента Татарстана Рустама Минниханова. 7 марта он впервые высказался о ситуации с банками — назвал попытку властей спасти «Татфондбанк» «ошибкой» и рассказал, что для санации не хватило 40 миллиардов рублей. Также Минниханов поручил обеспечить выплаты клиентам «Татфондбанка» и «Интехбанка».

Шансы на возвращение денег оценить сейчас невозможно, говорит Юманова. «Но мы все равно за эти деньги будем бороться, и чем активнее [мы будем это делать] — тем выше наши шансы».