Венгрия и «Газпром» подписали контракт о поставках газа в обход Украины. Киев собрался жаловаться в Еврокомиссию

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Венгрия подписала с «Газпромом» новый контракт на поставку газа, рассчитанный на 15 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

По условиям контракта Венгрия будет получать по 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно: по 3,5 миллиарда кубометров через Сербию (с помощью газопровода «Турецкий поток») и по одному миллиарду кубометров — через Австрию.

Сейчас основной объем поставок российского газа в Венгрию идет по двум направлениям — через пункты Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской границе.

Новый контракт может привести к полной остановке транзита российского газа в Венгрию через Украину, допустил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

МИД Украины заявил, что «удивлен и разочарован» решением Венгрии договориться о поставках газа в обход Украины.

«Считаем это исключительно политическим, экономически не обоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям», — заявило ведомство.

Украинский МИД добавил, что обратится в Еврокомиссию «относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики».

В июле США и Германия заключили сделку по «Северному потоку — 2», которая позволит достроить газопровод без введения новых американских санкций.

«Северный поток— 2» поможет России диверсифицировать свои поставки газа в Европу, которые сейчас в основном идут через Украину.

Украина вместе с Польшей выступила против сделки США и Германии, заявив, что она создает «дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы».

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