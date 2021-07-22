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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау выступили против соглашения Германии и США по российскому газопроводу «Северный поток — 2». Совместное заявление министров опубликовано на сайтах МИД Украины и Польши.

Сейчас кризис, [созданный строительством «Северного потока — 2»] значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время, оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС.

Украина и Польша заявили, что попытки восстановить баланс безопасности в Европе должны предусматривать переговоры с правительствами стран, наиболее сильно пострадавших от строительства «Северного потока — 2».

К сожалению, актуальные предложения по заполнению дефицита безопасности, который образуется, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает «Северный поток — 2». Мы призываем Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к безопасности кризиса в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия.

21 июля официально стало известно, что США и Германия заключили сделку по «Северному потоку — 2», которая, как сообщили Associated Press и The Washington Post, позволит достроить газопровод без введения новых американских санкций.

Германия в свою очередь обязалась поддержать США в попытках добиться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет, а также инициировать санкции против России в случае «агрессивных действий» Москвы в отношении Киева.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что представители Госдепартамента проинформировали Киев и Варшаву о сделке перед тем, как объявить о ней публично.

Также 21 июля Белый дом сообщил, что 30 августа президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это будет их первая встреча с тех пор, как Байден занял президентский пост.

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