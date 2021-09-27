В президента Франции бросили яйцо во время посещения выставки в Лионе

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В президента Франции Эмманюэля Макрона бросили яйцо во время его визита на выставку Eurexpo в Лионе. Как сообщает Lyonmag, напавший перед тем, как швырнуть яйцо, выкрикнул «Да здравствует революция».

20-летнего мужчину, бросившего яйцо, немедленно задержала охрана и надела на него наручники. Макрон, по данным Lyonmag, выразил желание поговорить с нападавшим, чтобы выяснить его мотивы.

Судя по видео, яйцо после удара о Макрона не разбилось. Однако на снимках, сделанных на месте происшествия, которые публикует Lyonmag, видны лежащие на полу фрагменты сырого яйца.

8 июня во время поездки Эмманюэля Макрона в департамент Дром на юго-востоке Франции 28-летний Дамьян Тарель дал ему пощечину, выкрикнув «Долой макроновскую Францию» («à bas la Macronie»). Тареля 10 июня приговорили к четырем месяцам лишения свободы за нападение на должностное лицо. Ему грозило до трех лет лишения свободы.

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