В президента Франции бросили яйцо во время посещения выставки в Лионе
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В президента Франции Эмманюэля Макрона бросили яйцо во время его визита на выставку Eurexpo в Лионе. Как сообщает Lyonmag, напавший перед тем, как швырнуть яйцо, выкрикнул «Да здравствует революция».
20-летнего мужчину, бросившего яйцо, немедленно задержала охрана и надела на него наручники. Макрон, по данным Lyonmag, выразил желание поговорить с нападавшим, чтобы выяснить его мотивы.
Судя по видео, яйцо после удара о Макрона не разбилось. Однако на снимках, сделанных на месте происшествия, которые публикует Lyonmag, видны лежащие на полу фрагменты сырого яйца.
8 июня во время поездки Эмманюэля Макрона в департамент Дром на юго-востоке Франции 28-летний Дамьян Тарель дал ему пощечину, выкрикнув «Долой макроновскую Францию» («à bas la Macronie»). Тареля 10 июня приговорили к четырем месяцам лишения свободы за нападение на должностное лицо. Ему грозило до трех лет лишения свободы.