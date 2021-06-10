Суд во Франции приговорил мужчину, давшего пощечину Эммануэлю Макрону, к четырем месяцам тюрьмы

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Суд во Франции приговорил к четырем месяцам тюрьмы 28-летнего Дамьяна Тареля, который президенту страны Эммануэлю Макрону.

Прокуратура требовала для обвиняемого 18 месяцев лишения свободы. Максимальное наказание по статье о нападении на должностное лицо, по которой были предъявлены обвинения, составляет три года тюрьмы.

Сам Тарель в ходе заседания не стал отрицать вину и заявил, что не сожалеет о своем поступке, но признал, что действовал «импульсивно».

Сам Макрон призвал не придавать большого значения инциденту и отказался выдвигать дополнительные обвинения в частном порядке.

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