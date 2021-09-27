Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах
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Президент России Владимир Путин поручил «проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Такое поручение Путин дал Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, министерству просвещения и региональным властям по итогам заседания президиума Госсовета.
Заседание прошло 25 августа, однако перечень поручений президента был опубликован на сайте Кремля только месяц спустя.
Доклад о выполнении поручения по сокращению контрольных работ должен быть представлен президенту до 1 июля 2022 года.
Среди других поручений Путина — представить предложения по оптимизации нагрузки школьников, создать телешоу про всероссийский конкурс «Учитель года» и усовершенствовать систему оплаты труда педагогов «с учетом введения национальной системы учительского роста».