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Встреча Владимира Путина со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин в День знаний 1 сентября во Владивостоке пообщался со школьниками, которые являются победителями различных конкурсов и олимпиад. На этой встрече Путин ошибочно заявил, что Петр Первый воевал со Швецией в ходе .

Че Петр Первый Семилетнюю войну учинил? Ну че он со шведами-то семь лет воевал? И вообще, битва под Полтавой, вот вы представляете, где Швеция и где Полтава?

Школьник из Воркуты Никанор Толстых, на чей вопрос отвечал Путин, после того как президент закончил говорить, поправил его — он напомнил, что война называлась и продолжалась 21 год. Сам Путин согласился, что ошибся, и сказал Толстых: «Спасибо за поправочку».

После инцидента о нем высказалась директор школы Юлия Рябцева — в беседе с «Подъемом» она подвергла действия ученика критике, выразив мнение, что причина его поведения — молодой возраст, который подразумевает «определенную наглость».

Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом.

Рябцева также посетовала, что люди только с годами начинают понимать, что «скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича». При этом она назвала Толстых «звездным и хорошим мальчиком».

В то же время учительница подростка Елена Грозных в интервью «Газете.ру» заявила, что он «молодец». Она выразила мнение, что другие присутствовавшие на встрече школьники «смолчали, потому что не знали о войне или постеснялись», и допустила, что, вероятно, сама тоже не стала бы поправлять Путина.

То, что он поправил президента, говорит о том, что ребенок не может скрыть что-то неправильное и в принципе не будет врать, есть такая безбоязненность.

Учительница отметила, что Толстых «очень много занимается самостоятельно с учителем истории» и сказала, что он сам допускал возможность стать учителем в будущем.

Что еще было на встрече Путина со школьниками

«Что надо подписать? Подписать что нужно? Не понял, что я должен подписать?» Школьник попросил Путина подписаться на его ютьюб. Президент не сразу разобрался, чего от него хотят

Что еще было на встрече Путина со школьниками

«Что надо подписать? Подписать что нужно? Не понял, что я должен подписать?» Школьник попросил Путина подписаться на его ютьюб. Президент не сразу разобрался, чего от него хотят

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