Владимир Путин перепутал Северную войну с Семилетней — и его поправил школьник. Директор школы заявила, что ученику надо быть скромнее
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Президент России Владимир Путин в День знаний 1 сентября во Владивостоке пообщался со школьниками, которые являются победителями различных конкурсов и олимпиад. На этой встрече Путин ошибочно заявил, что Петр Первый воевал со Швецией в ходе Семилетней войны.
Че Петр Первый Семилетнюю войну учинил? Ну че он со шведами-то семь лет воевал? И вообще, битва под Полтавой, вот вы представляете, где Швеция и где Полтава?
Школьник из Воркуты Никанор Толстых, на чей вопрос отвечал Путин, после того как президент закончил говорить, поправил его — он напомнил, что война называлась Северной и продолжалась 21 год. Сам Путин согласился, что ошибся, и сказал Толстых: «Спасибо за поправочку».
После инцидента о нем высказалась директор школы Юлия Рябцева — в беседе с «Подъемом» она подвергла действия ученика критике, выразив мнение, что причина его поведения — молодой возраст, который подразумевает «определенную наглость».
Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом.
Рябцева также посетовала, что люди только с годами начинают понимать, что «скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича». При этом она назвала Толстых «звездным и хорошим мальчиком».
В то же время учительница подростка Елена Грозных в интервью «Газете.ру» заявила, что он «молодец». Она выразила мнение, что другие присутствовавшие на встрече школьники «смолчали, потому что не знали о войне или постеснялись», и допустила, что, вероятно, сама тоже не стала бы поправлять Путина.
То, что он поправил президента, говорит о том, что ребенок не может скрыть что-то неправильное и в принципе не будет врать, есть такая безбоязненность.
Учительница отметила, что Толстых «очень много занимается самостоятельно с учителем истории» и сказала, что он сам допускал возможность стать учителем в будущем.