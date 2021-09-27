Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв подписал контракт с Ferrari

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Автопроизводитель Ferrari и владеющая им компания Exor подписали контракт с LoveFrom — дизайнерской студией, которую основал бывший главный дизайнер Apple Джони Айв. Об этом сообщается на сайте Ferrari.

Это будет многолетнее сотрудничество, объединяющее «легендарную производительность Ferrari с непревзойденным опытом и творчеством LoveFrom», заявил автопроизводитель.

В чем именно будет заключаться партнерство двух компаний, не уточняется.

«Как владельцы и коллекционеры Ferrari мы очень рады сотрудничеству с этой выдающейся компанией и в частности с ее командой дизайнеров под руководством Флавио Манцони», — заявили Айв и его партнер Марк Ньюсом.

Джони Айв ушел из Apple в 2019 году. Он работал в компании c 1992 года. Под его руководством был разработан дизайн iPod, iPhone, Macbook и Apple Watch. Голосом Айва было озвучено большинство роликов с анонсами новых продуктов Apple.

В 2020 году издание Macrumors сообщило, что Айв может стать гендиректором Ferrari. В июне 2021 года стало известно, что этот пост займет Бенедетто Винья, который участвовал в разработке технологии поворота экрана, впервые примененной в iPhone 4.

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