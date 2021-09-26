В расселенном после взрыва доме в Ногинске уже 18 дней остаются домашние животные. Их не разрешили забрать из-за угрозы обрушения здания

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В многоэтажном доме в подмосковном Ногинске, из которого эвакуировали всех жильцов после взрыва газа 8 сентября, до сих пор остаются домашние животные. Об этом сообщила журналистка, член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова.

«Хозяева смотрят на них через забор, за который их не пускают, и плачут. Администрация города почему-то не участвует в решении проблемы, но главное — не вступает ни в какой диалог с хозяевами и волонтерами, которые все-таки часть гражданского общества», — написала Ахмедова в фейсбуке.

По ее информации, всего в здании заблокированы 17 животных.

Ранее хозяйка одной из оставшихся в здании кошек Нелли Каревская заявила «Московскому комсомольцу», что экстренные службы не разрешают забрать животное, так как дом находится под угрозой обрушения.

«Мы и так потеряли все, дайте спасти хоть живое! Разрешите поставить лестницу! Предоставьте обещанную люльку! Сделайте хоть что-то из обещанного!», — написала она в инстаграме, отметив в посте главу Игоря Сухина.

26 сентября волонтеры и сотрудники Росгвардии забрали кошку, запертую в квартире на первом этаже, сообщает подмосковный канал «360». Они хотят вытащить еще нескольких животных, которые остались заблокированы на этажах выше. Их выманивают с помощью специальных ловушек с кормом.

Взрыв газа в Ногинске произошел 8 сентября. В результате обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах, были полностью разрушены восемь квартир. Погибли семь человек, еще 13 получили травмы.

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