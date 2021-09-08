В Ногинске из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома. Погибли два человека

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Взрыв газа произошел утром 8 сентября в жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске, сообщает «Интерфакс».

По данным МЧС, в результате взрыва, эпицентр которого находился на третьем этаже дома 9а по улице 28-го Июня, обрушились часть внешней стены и перекрытия. По предварительным данным, взрывом разрушены восемь квартир со второго по пятый этаж. Возгорания в результате инцидента не последовало.

В результате взрыва пострадали семеро человек. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших — двое детей в возрасте пяти и 11 лет.

Обновлено. Следственный комитет объявил, что при взрыве газа в Ногинске пострадали пятеро человек и погибли двое — мужчина и женщина.

Информированный источник «Интерфакса» назвал основными версиями произошедшего неисправность магистрального газового оборудования или газового баллона, используемого для строительных нужд.

СК возбудил по факту взрыва в Ногинске уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.