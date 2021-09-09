Под завалами в доме в Ногинске, где взорвался газ, обнаружены тела еще двух погибших

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В подмосковном Ногинске, где утром 8 сентября в жилом доме взорвался газ, под завалами обнаружены тела двух девушек, считавшихся пропавшими без вести. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Таким образом, по данным на утро 9 сентября, в результате взрыва погибли семь человек.

Из-за взрыва, произошедшего в одной из квартир в девятиэтажном доме в Ногинске, обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах, полностью разрушено восемь квартир.

Тела двух погибших были обнаружены сразу после взрыва, еще пять человек тогда числились пропавшими без вести.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Власти Ногинска отменили проведение Дня города и объявили трехдневный траур по погибшим.