Глава СВР Сергей Нарышкин назвал непрофессиональным доклад американской разведки о происхождении коронавируса

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Недавний доклад разведки США о происхождении коронавируса содержал политизированные оценки, что выглядит непрофессионально. Об этом заявил RT директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Некоторое время назад разведсообщество США опубликовало свой доклад на этот счет, где содержались очень расплывчатые, я бы сказал, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно, и для разведки это выглядит очень непрофессионально.

Нарышкин связал это с «кризисом, который вызван усилиями политизировать деятельность американского разведывательного сообщества».

Глава СВР добавил, что Россия не получила каких-либо доказательств версии о том, что коронавирус был создан в лаборатории.

«И поэтому мы придерживаемся, конечно, версии о том… Версии, которой придерживается и большинство, по-моему, из научного сообщества, что этот вирус, конечно, родился в природе», — сказал Нарышкин. Он добавил, что окончательный ответ на вопрос о происхождении коронавируса должны дать ученые.

Тот самый доклад

Разведка США не нашла доказательств «рукотворности» коронавируса. Но все еще допускает, что он мог «сбежать» из уханьской лаборатории

Тот самый доклад

Разведка США не нашла доказательств «рукотворности» коронавируса. Но все еще допускает, что он мог «сбежать» из уханьской лаборатории

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