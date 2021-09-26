Esquire снял фейковую обложку с Виктором Пелевиным и устроил фейковую автограф-сессию писателя. Это была «мистификация» перед выходом нового номера

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Сообщения о том, что писатель Виктор Пелевин устроил автограф-сессию в Москве, а также снялся для обложки Esquire и дал журналу интервью, были частью «мистификации», которую устроила редакция Esquire перед выпуском октябрьского номера, посвященного фейковым новостям. Об этом рассказал в инстаграме главный редактор Esquire Сергей Минаев.

Про автограф-сессию Пелевина 24 сентября сообщил анонимный телеграм-канал «Беспощадный пиарщик». Журналист Роман Супер в тот же день написал в фейсбуке, что «взял интервью у большого неразговорчивого угрюмого современника», и выложил фрагмент фото с человеком, которого многие приняли за Пелевина. По словам Минаева, на самом деле это был актер Юрий Борисов.

Кто должен быть на обложке? Кто главный мистификатор современности? Конечно, Виктор Олегович Пелевин. Но Виктора Олеговича невозможно достать. Поэтому мы договорились с замечательным русским актером Юрием Борисовым и замечательным русским журналистом Романом Супером. Роман взял интервью у Юры, а Юра подыграл нам в этой мистификации. Мы сфотографировали его [для обложки] так, как будто под толстым слоем грима был сам Пелевин.

Но мистификация должна быть доиграна до конца. Тогда я написал в наш любимый телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» и попросил «слить» фотки с якобы автограф-сессии якобы Пелевина, которые мы предоставили. «Беспощадный пиарщик» опубликовал эти фотографии, и дальше медиа сделали все сами. За день было 134 заголовка об этой автограф-сессии. Первые два часа СМИ обсуждали, настоящая ли это автограф-сессия, но пришли к выводу, что все-таки мошенник действует.

Подробнее про ту самую автограф-сессию Кажется, Виктор Пелевин провел встречу с читателями в Москве. Или не провел. Или не Пелевин

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