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Несколько десятков человек, участвовавших в митинге КПРФ «За честные выборы» в Москве, направились с Пушкинской площади к зданию Госдумы на Охотном ряду и Красной площади.

Телеканал и издание Sota опубликовали видео с протестующими. Некоторые из них скандируют «Путин — вор!». Собравшихся сопровождают журналисты, при этом полицейских на записях не видно.

Некоторые активисты, скандируя «Свободу политзаключенным!», направились к Кремлю. Как сообщает "Дождь", одного активиста задержали.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой