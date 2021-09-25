Перейти к материалам
«Медуза», я с тобой

В Москве после митинга КПРФ десятки протестующих с криками «Путин — вор!» пошли к Госдуме и Кремлю

Источник: Дождь

Несколько десятков человек, участвовавших в митинге КПРФ «За честные выборы» в Москве, направились с Пушкинской площади к зданию Госдумы на Охотном ряду и Красной площади.

Телеканал «Дождь» и издание Sota опубликовали видео с протестующими. Некоторые из них скандируют «Путин — вор!». Собравшихся сопровождают журналисты, при этом полицейских на записях не видно.

Некоторые активисты, скандируя «Свободу политзаключенным!», направились к Кремлю. Как сообщает "Дождь", одного активиста задержали.

О митинге в Москве

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
Реклама