Marvel решила лишить наследников авторов комиксов прав на персонажей «Мстителей»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Компания Marvel, подразделение Disney, подала иски к наследникам авторов комиксов, чтобы сохранить единоличные права на персонажей франшизы «Мстители», включая Железного человека, Человека-паука, доктора Стрэнджа, Человека-муравья, Ястреба, Черную вдову, Сокола, Тора.

Как сообщает The Hollywood Reporter, иски поданы в суды в Нью-Йорке и Калифорнии в отношении Ларри Либера, брата и бывшего сотрудника Marvel, а также наследников таких художников, как Стив Дитко, Джин Колан, Дон Хек, Дон Рико и Кит Деттуайлер.

Marvel утверждает, что всех персонажей комиксов создали во время работы по найму, поэтому их создатели и наследники не могут получить авторские права.

Если компания проиграет в суде, ей придется делиться многомиллионной прибылью с наследниками создателей супергероев. В августе наследники Стива Дитко потребовали передать им права на Человека-паука. Если суд встанет на сторону истцов, Disney потеряет права на персонажа в июне 2023 года.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой