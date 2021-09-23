Верховный суд Якутии отказался отменить принудительное лечение шамана Габышева

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Верховный суд Якутии отклонил апелляционную жалобу якутского шамана на решение Якутского городского суда, направившего его на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Об этом «Медузе» сообщил адвокат шамана Алексей Прянишников.

Судьи под председательством Анджелы Стрекаловской отклонили доводы защиты о том, что вина Габышева по уголовному делу не доказана, а выводы экспертов Якутского психдиспансера о невменяемости шамана необоснованны.

«Также была проигнорирована позиция представителя органа опеки и попечительства Сергея Терянова, поддержавшего доводы апелляционных жалоб защиты. Судом было отказано в проведении повторной психолого- психиатрической экспертизы по делу, сославшись на отсутствие оснований не доверять якутским экспертам», — рассказал Прянишников.

Габышев в последнем слове назвал свое уголовное дело политическим и отметил, что дело возбудили из-за его высказываний о политической ситуации в России.

Постановление суда о принудительном лечении Габышева вступило в силу. В какое учреждение отправят шамана, пока неизвестно. Защита намерена подать жалобы в кассационный суд и готова дойти до Европейского суда по правам человека.

В июле Якутский городской суд направил Александра Габышева на принудительное лечение по уголовному делу о применении силы к сотруднику Росгвардии. По версии следствия, в январе 2021 года, когда к Габышеву пришли с обыском, он «применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 сантиметра и нанес колото-резаную рану» одному из сотрудников. В мае психиатры объявили Габышева невменяемым.

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