Общественный штаб не нашел вбросов в электронном голосовании в Москве. Кандидат Брюханова заявила, что аномалии видны даже на графике штаба

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Общественный штаб наблюдения за выборами в Москве «не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании», сообщил руководитель штаба, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Венедиктов опубликовал график с данными по округу № 198, где самовыдвиженец Анастасия Брюханова, поддержанная «Умным голосованием», уступила кандидату «Справедливой России» Галине Хованской. При подсчете голосов Брюханова лидировала после обработки 99,57% протоколов, но проиграла, когда к результатам добавили данные протокола электронного голосования.

Анастасия Брюханова, комментируя опубликованный график, заявила, что эти данные «лишь подтверждает верность наших выводов» — ранее ее команда заявила о вбросах на электронном голосовании. Брюханова утверждала, что результат ее соперницы Галины Хованской завысили на 19 тысяч голосов, а разрыв между двумя кандидатами составил 13 тысяч голосов.

Сейчас Брюханова опубликовала тот же график, что и Венедиктов, где красными кругами выделила аномальные временные участки, когда, по ее мнению, произошли вбросы. Брюханова отметила, что «на графиках прекрасно виден и обед „избирателей“ Хованской, избиратели других кандидатов в округе почему-то в это время не обедают».

После выборов в Госдуму результаты электронного голосования, прошедшего в Москве, опубликовали со значительной задержкой. Алексей Венедиктов объяснял, что в Москве около 300 тысяч из двух миллионов избирателей использовали возможность переголосовать, что в итоге замедлило процесс расшифровки голосов.

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