Глава управления СК по Пермскому краю совершил самоубийство

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Руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным источника ТАСС, Сарапульцев совершил самоубийство. Источник «Интерфакса» сообщил, что причиной такого поступка стали «проблемы в семье».

Для установления причин смерти Сарапульцева в Пермь прибудет проверка СК.

21 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории Пермского государственного университета. В результате его действий погибли шесть человек, более двадцати получили ранения.

Издание Baza сообщило, что незадолго до смерти Сарапульцева в региональном управлении СК состоялось совещание, посвященное шутингу. После него, по информации издания, от расследования преступления «отстранили многих местных следователей».

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