Актрису из Уссурийска, сыгравшую спикера МВД в пародийных видео про вымышленнного депутата Наливкина, арестовали на 10 суток

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Суд в Уссурийске арестовал на 10 суток местную актрису Ларису Кривоносову, играющую роль «официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф» в ютьюб-роликах про вымышленного чиновника .

По какой статье суд арестовал Кривоносову, неясно. По словам самой актрисы, ее арестовали за «ненахождение дома»; она сообщила, что у нее ранее «были инциденты с правоохранительными органами». Помимо этого, за незаконное ношение формы сотрудника полиции (в ней она снималась в видео) ей назначили штраф в размере тысячи рублей.

Издание VL.ru также пишет, что 21 сентября на двое суток был задержан исполнитель главной роли ютьюб-сериала Андрей Неретин. Его обвинили в нецензурной брани в общественном месте и оштрафовали на 500 рублей.

Поправка. Первоначально в тексте новости говорилось, что Кривоносову арестовали за незаконное ношение полицейской формы. Это не так, это административное правонарушение не предусматривает ареста. Редакция приносит извинения.

В июне 2020 года Неретина уже задерживали по обвинению в нецензурной брани, тогда он получил пять суток ареста. Защита актера выражала уверенность, что таким образом полицейские Уссурийска решили «отыграться» за пародии на себя.

Примерно тогда же полиция проверяла один из роликов с Наливкиным на предмет неуважения к власти. По сюжету видео, Наливкин помогал задержать подполковника полиции Алексея Андрейченко, который хранит дома «сотни килограммов денег». О результатах проверки не сообщалось.

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