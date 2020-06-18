В Уссурийске суд арестовал актера, играющего депутата Наливкина в роликах на ютьюбе. Неделю назад в одном из его видео усмотрели «неуважение к власти»

В Уссурийске суд отправил под административный арест на пять суток актера, который исполняет роль вымышленного депутата Наливкина в сатирических роликах на ютьюбе. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Как рассказал автор проекта Андрей Клочков, актера задержали 15 июня якобы за нецензурную брань на улице. Его признали виновным в мелком хулиганстве.

«За ним просто приехали, забрали в отдел, посадили в камеру, на следующее утро отвезли на суд и впаяли пять суток. Наша полиция по этому поводу старательно отмалчивается, никак это не комментирует. Потому что сразу всем станет ясно, что они решили таким образом отыграться», — сказал Клочков.

Депутат Наливкин — вымышленный персонаж, «председатель исполнительного комитета», появляющийся в видеороликах на ютьюб-канале BARAKuda. В сатирических видео он борется с коррупцией и улучшает жизнь простых жителей Уссурийска.

11 июня полиция Уссурийска начала проверку одного из роликов с Наливкиным на предмет неуважения к власти. По сюжету видео, Наливкин помогает задержать подполковника полиции Алексея Андрейченко, который хранит дома «сотни килограммов денег».