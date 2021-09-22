В Совфеде подготовили новые поправки об изъятии детей из семьи. Часть полномочий органов опеки предложено передать полиции

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В Совете Федерации подготовили пакет поправок к Семейному кодексу, которые касаются изъятия детей из семьи. Поправки, в частности, предлагают передать часть полномочий от органов опеки к полиции, пишет «Коммерсант».

Опека, согласно поправкам, может лишь сигнализировать полиции об угрозе жизни или здоровью детей в семье. Полиция на основании этой информации может забрать ребенка из семьи.

«У полиции более аккуратный механизм вмешательства в частную жизнь по сравнению с органами опеки и попечительства», — пояснила сенатор Елена Мизулина, которая представила поправки.

В документе декларируется «презумпция добросовестности родителей», а изъятие детей из семьи по решению суда названо «крайней мерой». До решения суда ребенок, согласно документу, имеет право на временные меры защиты — его могут передать родственникам или в организацию социального обеспечения. Также предусмотрено, что родители смогут назначать опекуном другого человека по уважительной причине, например в случае своей болезни или длительной командировки, пишет «Парламентская газета».

Как следует из статьи «Коммерсанта», поправки пока не внесены в Госдуму.

Глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская в комментарии «Коммерсанту» одобрила часть предложенных новшеств: «Мне нравится идея разделения на две ситуации: ребенок, оставшийся без попечения родителей, и ребенок, нуждающийся во временной защите, в помощи».

При этом Альшанская выразила обеспокоенность из-за предложения передать полномочия по защите детей полицейским: «У них взгляд заточен на поиск преступлений. И если изъятие детей будет полностью в их функционале, то мы получим вал уголовных и административных дел в отношении родителей».

В 2020 году Елена Мизулина вместе с группой других сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов, которые запрещали органам опеки изымать детей из семьи без решения суда. Также поправки запрещали трансгендерным людям менять пол в документах и вступать в брак. На фоне критики законопроектов авторы отозвали их из Госдумы «для снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки».

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