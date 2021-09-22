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На избирательном участке в селе Аксай в Хасавюртовском районе Дагестана 98% голосов получила партия «Зеленые». Внимание на это обратил председатель движения в Свердловской области Александр Грезев.

«Единая Россия» на этом участке получила ноль голосов. Грезев выразил уверенность, что в избиркоме «все перепутали» и «нарисовали» голоса не той партии, которой было нужно.

На всех остальных участках Хасавюртовского района «Единая Россия» набрала более 80% голосов, а количество голосов, отданных за «Зеленых», было менее 2%.

В целом по Дагестану «Единая Россия» получила 81,19% голосов избирателей, КПРФ — 6,19%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,56%.

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