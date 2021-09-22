Перейти к материалам
«Медуза», я с тобой

В Дагестане на одном из участков «Зеленые» набрали 98%, а «Единая Россия» — ноль голосов

Источник: Александр Грезев

На избирательном участке в селе Аксай в Хасавюртовском районе Дагестана 98% голосов получила партия «Зеленые». Внимание на это обратил председатель движения «Голос» в Свердловской области Александр Грезев. 

«Единая Россия» на этом участке получила ноль голосов. Грезев выразил уверенность, что в избиркоме «все перепутали» и «нарисовали» голоса не той партии, которой было нужно. 

На всех остальных участках Хасавюртовского района «Единая Россия» набрала более 80% голосов, а количество голосов, отданных за «Зеленых», было менее 2%.

В целом по Дагестану «Единая Россия» получила 81,19% голосов избирателей, КПРФ — 6,19%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,56%.

Читайте также

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
Реклама