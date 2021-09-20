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Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, объявил тендер на разработку системы обнаружения в интернете запрещенного контента в изображениях и видео. Первым на соответствующую госзакупку обратил внимание «Коммерсант».

Тендер стоимостью 15 миллионов рублей на разработку техзадания системы был размещен 15 сентября. Запуск ее запланирован на 2022 год.

Предполагается, что система, получившая название «Окулус», будет работать на основе искусственного интеллекта. Она должна автоматически выявлять в фото- и видеофайлах распространение экстремистских материалов и порнографии, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что из-за внедрения подобной системы фильтрации фото и видео скорость доступа в интернет для пользователей существенно замедлится.

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