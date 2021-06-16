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Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, составил перечень рекомендаций по распространению и ограничению порнографии в интернете. С исследованием ознакомились журналисты «Коммерсанта».

Авторы исследования предложили разделить порнографию на два типа: и . Что делать с «незаконной», в ГРЧЦ не уточнили, а «незапрещенную» предлагается разрешить к показу совершеннолетним гражданам.

Подтверждать возраст предлагается через системы верификации, которые разработают порносайты, или через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), с помощью которой россияне регистрируются, в частности, на сайте «Госуслуг».

Исполняющий обязанности руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов заявил «Коммерсанту», что использование ЕСИА для верификации возраста приоритетно, так как именно эта система обладает юридической значимостью.

По замыслу авторов исследования доступ ко всей порнографии должен быть ограничен, пока пользователь не подтвердит свой возраст. Фильтровать порнографический контент предлагается с помощью оборудования в сетях операторов, обязательного к установке. Речь может идти о технических средствах противодействия угрозам (ТСПУ), которые операторы установили по закону о «суверенном Рунете». Но использовать их для фильтрации порно неэффективно, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «Порнографии в интернете вагон, не получится все контролировать».

Сейчас российский закон не запрещает частный просмотр любой порнографии. При этом крупнейшие порносайты, такие как Pornhub, несколько лет были заблокированы в России решениями судов.

Уголовная статья 242 предусматривает наказание за изготовление и оборот любого порно. Но, как рассказал «Коммерсанту» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, она фактически не работает — в отличие от статьи 242.1, которая запрещает изготовление и оборот порно с изображением несовершеннолетних.

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