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Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил ввести законодательное регулирование индустрии киберспорта и гейминга в России. Об этом говорится в исследовании Научно-технического центра ГРЧЦ, с которым ознакомился «Коммерсант».

Авторы исследования считают, что на владельцев игровых платформ нужно распространить требования — и обязать их хранить в России информацию о пользователях и содержимом их сообщений, в том числе видео- и аудиозаписи.

Также в ГРЧЦ предлагают определить правовой статус игровой валюты, лутбоксов, стриминговых платформ и донатов для «предотвращения угроз экономического характера». В частности, сервисы для сбора донатов могут использоваться для отмывания денег, считают в ведомстве.

В Роскомнадзоре заявили, что считают актуальными вопросы, поднятые в исследовании ГРЧЦ, но отметили, что идеи ведомства требуют «широкого обсуждения законодателей, правоприменителей и отрасли».

Продюсер российской компании-разработчика мобильных игр Pixonic Максим Фомичев усомнился, что владельцы игровых платформ будут исполнять требования по хранению данных, если они приведут к существенным затратам. «Им будет проще начисто отрубить возможность общения, чем создать инфраструктуру для исполнения „закона Яровой“», — считает Фомичев.

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