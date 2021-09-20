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Центризбирком затягивает публикацию результатов электронного голосования на думских выборах в Москве из-за фальсификаций в пользу «Единой России». Такое мнение высказал в своем инстаграме Алексей Навальный, чьи соратники продвигали на выборах протестную тактику .

«Робот долго думает». На выборах в 2019 году этот «робот» опубликовал результаты мгновенно, а вот сейчас задумался.

Понятно отчего. Насколько я понимаю, по данным с офлайновых участков видно, что в Москве кандидаты «Умного голосования» победили в 11 округах из 15, а в Питере — в 7 из 8.

Поэтому робот задумался, закурил и решил тормознуть с публикацией, пока ловкие ручонки единороссов не подделают результаты на полностью противоположные.

Результаты онлайн-голосования по Москве до сих пор — спустя 18 часов после завершения выборов — не опубликованы. Протоколы электронного голосования по девяти избирательным округам Москвы появлялись в чатах независимых участников избирательных комиссий. Сперва в них побеждали кандидаты «Умного голосования» и КПРФ, но затем они проиграли.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой