На сайте ЦИК закодировали данные о результатах голосования. Теперь их будет еще труднее анализировать

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На сайте Центризбиркома включили новую систему защиты от автоматического сбора данных о результатах голосования. В исходном коде страниц цифры заменены буквами, набранными специальным шрифтом.

В результате при копировании данные отображаются некорректно, что мешает обрабатывать статистику выборов автоматически и затрудняет анализ результатов голосования.

На кодировку результатов выборов на сайте ЦИК обратил внимание специалист по электоральной статистике Сергей Шпилькин. «Не знаю, до какой степени надо бояться собственных граждан, чтобы делать такое», — написал он.

Обновление. Глава ЦИК Элла Памфилова связала кодировку результатов голосования с необходимостью обеспечить защиту от атак на сайт комиссии. По ее словам, это временное решение. «Чтобы сейчас система не вылетела, мы сделали эту схему. А там видно будет», — сказала Памфилова.

В 2020 году во время голосования по поправкам к Конституции на сайте ЦИК с результатами выборов и референдумов появилась . Она мешает скачивать данные в автоматическом виде.

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Что происходит на выборах

Выборы в Госдуму. Главный день голосования Явка выше 40%, в центре Москвы задержали пикетчиков, в Хабаровске побеждает Дегтярев. Онлайн «Медузы»

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