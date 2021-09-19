Глава Тувы Владислав Ховалыг получил на выборах больше 97% голосов

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Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг лидирует на выборах главы региона. По данным ЦИК после обработки 3,21% протоколов, он получил 97,82% голосов, сообщает «Интерфакс».

Все остальные кандидаты в главы Тувы набрали меньше одного процента голосов. Так, кандидат от КПРФ Чойгану Седен-оол получил 0,7% голосов, Владимир Чесноков от «Коммунистов России» набрал 0,66%, Айланмаа Кан-оол от «Зеленых» — 0,57%, а Андрей Сат от «Партии роста» — 0,09% голосов.

Бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг стал временно исполняющим обязанности главы Тувы в апреле, сменив Шолбана Кара-оола, который возглавлял регион с 2007 года.

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