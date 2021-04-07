Путин сменил главу Тувы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию.

Временным исполняющим главы региона назначен Владислав Ховалыг, сообщает сайт Кремля.

Шолбан Кара-оол бессменно возглавлял Туву с мая 2007 года.

Владислав Ховалыг ранее работал в госкомимуществе и министерстве финансов Тувы, пишет «Интерфакс». В 2006 он закончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Антикризисное управление». Затем был назначен министром земельных и имущественных отношений республики, а с июля 2008 года отработал два срока на посту мэра Кызыла.