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«Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму 45,2% голосов, КПРФ — 21%, ЛДПР — 8,7%, «Справедливая Россия» — 7,9%.

Это результаты опроса избирателей на выходе с участков для голосования, проведенного ИНСОМАР.

Данные опроса значительно отличаются от первых результатов, которые огласил ЦИК. По результатам подсчета 8,89% протоколов, «Единая Россия» набирает 38,51% голосов, КПРФ — 25,19%, ЛДПР — 9,61%, «Справедливая Россия» — 6,68%.

Кроме того, по данным ЦИК, в Госдуму проходит партия «Новые люди». Она набирает 7,90% голосов. Эту партию создал основатель Faberlic Алексей Нечаев.

Что происходит на выборах

Выборы в Госдуму. Голосование закончилось Первые данные ЦИК: «Новые люди» попадают в парламент. Онлайн «Медузы»

Что происходит на выборах

Выборы в Госдуму. Голосование закончилось Первые данные ЦИК: «Новые люди» попадают в парламент. Онлайн «Медузы»

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