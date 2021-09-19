Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Центризбирком огласил первые результаты выборов в Госдуму после подсчета 8,89% протоколов.

Согласно данным ЦИК, на первом месте партия «Единая Россия», получившая 38,51% голосов. Следом идут КПРФ (25,19%), ЛДПР (9,61%), «Справедливая Россия» (6,68%).

Партия «Новые люди» владельца Faberlic Алексея Нечаева набирает 7,90% голосов и имеет шансы пройти в Госдуму. Электоральный барьер на выборах в Госдуму составляет 5%.

Читайте также

Выборы в Госдуму. Голосование закончилось Первые данные ЦИК: «Новые люди» попадают в парламент. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Выборы в Госдуму. Голосование закончилось Первые данные ЦИК: «Новые люди» попадают в парламент. Онлайн «Медузы»

Не пропустите стрим «Медузы», в котором ведущие нашего политического подкаста Андрей Перцев и Константин Гаазе будут подводить итоги выборов. Воскресенье, 19 сентября, 22:00. Подпишитесь на него тут.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой