ЦИК огласил первые итоги выборов в Госдуму. У «Единой России» — больше 38%, у КПРФ — больше 25%. В парламент проходит партия «Новые люди»
Источник: Интерфакс
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Центризбирком огласил первые результаты выборов в Госдуму после подсчета 8,89% протоколов.
Согласно данным ЦИК, на первом месте партия «Единая Россия», получившая 38,51% голосов. Следом идут КПРФ (25,19%), ЛДПР (9,61%), «Справедливая Россия» (6,68%).
Партия «Новые люди» владельца Faberlic Алексея Нечаева набирает 7,90% голосов и имеет шансы пройти в Госдуму. Электоральный барьер на выборах в Госдуму составляет 5%.
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