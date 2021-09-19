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«Медуза», я с тобой

ЦИК огласил первые итоги выборов в Госдуму. У «Единой России» — больше 38%, у КПРФ — больше 25%. В парламент проходит партия «Новые люди»

Источник: Интерфакс

Центризбирком огласил первые результаты выборов в Госдуму после подсчета 8,89% протоколов.

Согласно данным ЦИК, на первом месте партия «Единая Россия», получившая 38,51% голосов. Следом идут КПРФ (25,19%), ЛДПР (9,61%), «Справедливая Россия» (6,68%).

Партия «Новые люди» владельца Faberlic Алексея Нечаева набирает 7,90% голосов и имеет шансы пройти в Госдуму. Электоральный барьер на выборах в Госдуму составляет 5%.

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Не пропустите стрим «Медузы», в котором ведущие нашего политического подкаста Андрей Перцев и Константин Гаазе будут подводить итоги выборов. Воскресенье, 19 сентября, 22:00. Подпишитесь на него тут.

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