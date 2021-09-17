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«Медуза», я с тобой

Владимир Кара-Мурза подал в суд на СК. Он обвиняет следствие в отказе расследовать покушения на него

Источник: Эхо Москвы

Политик и журналист Владимир Кара-Мурза подал в суд на Следственный комитет, обвиняя ведомство в бездействии в расследовании двух покушений на его жизнь. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Я подал в суд на Следственный комитет Российской Федерации по 125 статье УПК РФ — бездействие следственного органа, которое приносит ущерб конституционным правам и свободам граждан. В моем случае это ущерб права на жизнь… Я трижды подавал заявление в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство.

Мы безусловно дойдем до Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Мы безусловно будем настаивать на международном разбирательстве в отношении «эскадронов смерти», которые действуют сегодня в России.

В феврале 2021 года издания Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Владимира Кара-Мурзу дважды пытались убить сотрудники ФСБ. Это произошло в мае 2015 года и в феврале 2017 года, когда политика госпитализировали с сильными отравлениями. По данным журналистов-расследователей, те же самые сотрудники ФСБ причастны к отравлению политика Алексея Навального и писателя Дмитрия Быкова.

Отравление Владимира Кара-Мурзы

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
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