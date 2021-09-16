В России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В Камчатском крае и Чукотском автономном округе началось голосование на выборах в Госдуму. Участки для голосования в этих регионах открылись в 8 утра по местному времени 17 сентября (в 23:00 по Москве 16 сентября).

Голосование на выборах пройдет в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В постановлении ЦИК России о проведении трехдневного голосования говорилось, что 17 и 18 сентября смогут проголосовать избиратели, «которые проживают (находятся) в населенных пунктах и местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которым затруднено». 19 сентября — основной день голосования.

У жителей России, зарегистрированных в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, есть возможность проголосовать на выборах через интернет. Заявки на голосование по интернету принимали до 13 сентября.

Помимо выборов в Госдуму в 12 регионах России будут выбирать глав субъектов РФ, а в 39 регионах — депутатов законодательных органов государственной власти.

За несколько недель до выборов в России начали блокировать сайт проекта , разработанного командой Алексея Навального. Также блокируют приложение «Навальный», где есть функция «Умного голосования».

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой