ЦИК объявил о трехдневном голосовании на сентябрьских выборах

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Голосование на выборах в сентябре 2021 года пройдет в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября, объявил Центризбирком России.

17 и 18 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление ЦИК, решено «провести голосование избирателей, которые проживают (находятся) в населённых пунктах и местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которым затруднено».

19 сентября будет основной день выборов. В 2021 году 19 сентября — единый день голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила трехдневное голосование так:

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом мы пришли к выводу, что голосование на выборах в Государственную Думу и иных выборах должно пройти в течение нескольких дней. Первый приоритет — здоровье наших граждан.

19 сентября 2021 года в России будут выбирать депутатов Госдумы, глав 12 субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Многодневное голосование в России впервые провели в 2020 году, когда обсуждались поправки к Конституции. Уже через месяц президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центризбиркому проводить трехдневное голосование на выборах и референдумах. По этой схеме в сентябре 2020 года провели выборы различного уровня.

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