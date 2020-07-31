Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности проводить трехдневное голосование на выборах и референдумах. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

В законе сказано, что избирком, организующий выборы, может провести голосование «в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней».

13 сентября 2020 года в 83 регионах России пройдут выборы разного уровня. ЦИК 24 июля утвердил порядок, согласно которому 13 сентября станет основным днем голосования, а 11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование.

О том, чтобы проводить выборы в течение нескольких дней, чиновники и депутаты заговорили во время голосования по поправкам к Конституции. Оно проходило с 25 июня по 1 июля.