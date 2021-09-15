Крым получил кредит на 1,3 миллиарда рублей на развитие нового курортного города. Его хотят построить возле Евпатории

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Власти Крыма получили кредит в размере 1,3 миллиарда рублей на создание инфраструктуры для нового курортного города, который планируют создать на западном побережье полуострова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«1,3 миллиарда, которые выделены, это проект, который реализуется в Сакском районе между городами Саки и Евпатория на трассе ближе к Саки», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым-24» (цитата по «Газете.ру»). На полученные деньги в будущем городе построят детский сад и систему канализации, а также отремонтируют участок дороги.

Аксенов добавил, что в городе собираются построить 170 тысяч квадратных метров жилья, из них 65 тысячи квадратных метров — это отели и гостиницы.

10 сентября вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов сообщил, что на побережье Черного моря собираются построить новый курортный город.

14 сентября Сергей Аксенов рассказал, что «крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием около 50 тысяч жителей». Глава Крыма отметил, что идут расчеты и подготовка технико-экономического обоснования проекта.

В августе глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил построить в Сибири «три, а лучше пять» городов с населением от 300-500 тысяч до одного миллиона человек и перенести туда столицу России. После этого стало известно о планах построить возле Владивостока город под названием Спутник, в котором смогут жить 300 тысяч человек.

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