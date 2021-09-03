На Восточном экономическом форуме договорились о строительстве нового города Спутник рядом с Владивостоком

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Соглашение о строительстве нового города Спутник в 30 километрах от Владивостока подписано 3 сентября на Восточном экономическом форуме, сообщается на сайте Минвостокразвития.

Новый город появится на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» и будет рассчитан на проживание 300 тысяч человек. Площадь застройки составит 925 гектаров. В рамках проекта планируют построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья. Сроки строительства не называются.

Соглашение подписали министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород».

Накануне проведения экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял о планах создать на Дальнем Востоке первую городскую агломерацию с населением более одного миллиона человек. Для этого, по его словам, нужно объединить Владивосток с Артемом и построить рядом новый город Спутник.

В августе министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири «три, а лучше пять» городов с населением от 300-500 тысяч до одного миллиона человек и перенести туда столицу России.

В России насчитывается 15 городов с населением более одного миллиона человек. Последним такой статус в 2012 году получил Красноярск.

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