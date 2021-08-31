В правительстве предложили создать на базе Владивостока первый город-миллионник на Дальнем Востоке

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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал в интервью РБК о планах создать во Владивостоке городскую агломерацию с населением более одного миллиона человек.

На сегодня де-юре муниципалитет Владивостока насчитывает всего 600 тысяч человек, хотя фактически там проживают больше. Если объединить Владивосток с , построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, у нас появится первый город-миллионник на Дальнем Востоке.

Глава Минвостокразвития отметил, что сейчас «всерьез просчитывают бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться ».

Проект планируют осуществить при поддержке ВЭБ.РФ, его дочерней структуры «ПроГород», Корпорации развития Дальнего Востока и правительства Приморского края, рассказал неназванный источник РБК, знакомый с деталями проекта.

В 2019 году основатель торговой сети DNS Дмитрий Алексеев сообщил о планах построить город-спутник Владивостока. Город будет рассчитан на 30 тысяч человек.

В России насчитывается с населением более одного миллиона человек. Последним такой статус в 2012 году получил Красноярск.

В августе министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири «три, а лучше пять» городов с населением от 300-500 тысяч до одного миллиона человек и перенести туда столицу России.

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