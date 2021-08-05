Шойгу предложил построить в Сибири три-пять крупных городов и перенести туда столицу России

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов с населением до одного миллиона человек и перенести туда столицу России. Об этом он заявил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в Новосибирске.

Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности.

В качестве примера Шойгу привел планы, существовавшие до распада СССР. «К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — сказал министр.

Как сообщает «Коммерсант», на встрече Шойгу также выразил сожаление, что в России нельзя создать такие крупные проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль. «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки», — отметил министр.

Сергей Шойгу, уроженец Тувы, в 2012 году уже предлагал перенести столицу России в Сибирь. «Вообще, по-хорошему, многие об этом говорят, и я, наверное, один из них. Я считаю, что нам столицу надо переносить куда-то дальше, в Сибирь. Мне так кажется», — говорил он. Шойгу объяснял, что это позволит прекратить отток людей из восточных регионов России. Тогда он не говорил, какой город может стать новой столицей.

В России неоднократно высказывали предложения о переносе столицы в Сибирь и переезде ряда государственных структур из Москвы в другие города. Первым такой переезд осуществил Конституционный суд РФ, который с 2008 года находится в Петербурге. Также планировалось, что в Петербург переедет Верховный суд, но этот процесс отложили.

В 2014 году президент РФ Владимир Путин говорил, что считает правильным перенести часть федеральных органов власти в Сибирь. «Допустим, Красноярск является подходящим, на мой взгляд, для этого местом», — отмечал Путин.

На прямой линии в 2021 году Путин сказал, что перенос правительства России в Омск не решит проблем региона, но допускал, что из Москвы в Сибирь стоит перевести определенные федеральные структуры или офисы крупных компаний.

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