Переезд Верховного суда в Санкт-Петербург отложили на неопределенный срок

Управление делами президента России (УДП) в очередной раз отложило строительство судебного квартала в Санкт-Петербурге, куда должен переехать Верховный суд. Теперь в УДП не называют окончательных сроков строительства, говоря лишь о «сдвиге сроков».

Выделенные на проект средства, которые должны были быть освоены в 2017 году, перекинуты на 2020 год, свидетельствуют данные сайта госзакупок. Пресс-секретарь УДП Елена Крылова заметила, что с начала работ, которые пока так и не стартовали, проект займет четыре года. Это означает, что квартал не смогут сдать раньше 2022 года.