Переезд Верховного суда в Санкт-Петербург отложили на неопределенный срок

Коммерсант
05:34, 19 сентября 2017
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Управление делами президента России (УДП) в очередной раз отложило строительство судебного квартала в Санкт-Петербурге, куда должен переехать Верховный суд. Теперь в УДП не называют окончательных сроков строительства, говоря лишь о «сдвиге сроков».

Выделенные на проект средства, которые должны были быть освоены в 2017 году, перекинуты на 2020 год, свидетельствуют данные сайта госзакупок. Пресс-секретарь УДП Елена Крылова заметила, что с начала работ, которые пока так и не стартовали, проект займет четыре года. Это означает, что квартал не смогут сдать раньше 2022 года.

Решение о переезде Верховного суда в Санкт-Петербург было принято в 2012 году. Когда в 2014 году Верховный суд объединили с Высшим Арбитражным судом, предполагалось, что судебный квартал будет готов уже в 2016 году.
Но в конце 2016 года проект только был одобрен госэкспертизой, а строительство планировали начать весной 2017 года с окончанием работ через два года. Сроки начали постоянно передвигать в апреле после того, как первые конкурсы по выбору субподрядчиков отменила Федеральная антимонопольная служба.
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