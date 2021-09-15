Антонина Зимина, осужденная на 13 лет по делу о госизмене, объявила голодовку. Дело против нее завели после свадьбы, на которую пришел сотрудник ФСБ

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Жительница Калининграда Антонина Зимина, вместе с мужем осужденная по делу о государственной измене, объявила сухую голодовку из-за условий содержания в , сообщает Znak.com, ссылаясь на письмо Зиминой. Как долго она держит голодовку, не уточняется.

По словам Зиминой, в транзитной камере, куда ее перевели, «из двух унитазов не работали оба, течет раковина». Заключенная пишет, что вместе с ней к голодовке присоединились еще четыре женщины. Вместе они направили жалобу администрации изолятора, «прикрепив к заявлению двух тараканов, которых мы также просили потравить», рассказала Зимина. Через сутки, по ее словам, в камеру пришла женщина-оперативник, которая «уговаривала сняться с голодовки за пачку сигарет».

Когда в камеру перевели еще одну арестантку, все голодающие женщины, кроме Зиминой, прекратили голодовку. Зимина говорит, что новая сокамерница оказывает на нее давление, говорит, что та «продала родину», применяет силу и разбрасывает ее личные вещи.

В декабре 2020 года суд в Калининграде приговорил Антонину Зимину к 13 годам лишения свободы, а ее мужа Константина Антонца — к 12 с половиной годам. Их признали виновными по статье о госизмене. Супругов обвиняли в том, что они раскрыли личность офицера ФСБ Максима Денисенко, который был гостем на их свадьбе, и передали эту информацию спецслужбам Латвии. Кроме того, Константина Антонца обвиняли в передаче латвийской разведке документов под грифом «секретно», которые тот получил во время работы в министерстве экономики Калининградской области. Супруги не признали вину.

Отец Антонины Зиминой Константин Зимин ранее говорил, что с осени 2020 года сотрудники СИЗО издеваются и унижают его дочь. По его словам, охранники СИЗО заставляли Антонину Зимину, которая вернулась в камеру из больницы после кровотечения, раздеться догола и приседать.

Под давлением сотрудников изолятора Антонина Зимина написала президенту РФ прошение о помиловании, но его вернули, поскольку она не признала вину в госизмене.

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