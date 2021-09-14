Natura Siberica проиграла иск на три миллиарда рублей структурам Олега Дерипаски. Компания предупреждала, что проигрыш грозит закрытием магазинов

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Арбитражный суд Московский области взыскал почти 2,9 миллиарда рублей с компании «Первое решение», основного юрлица производителя косметики Natura Siberica, сообщили Forbes и The Bell, ссылаясь на участников судебного процесса.

Суд частично удовлетворил иск Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) и страховой компании «Ингосстрах». Они судились с производителем косметики из-за пожара, произошедшего в марте 2020 года на ДОЗАКЛ, где Natura Siberica арендовала помещения. В компании говорили, что пожар случился не по ее вине.

Суд взыскал c «Первого решения» 1,365 миллиарда рублей в пользу завода и еще 1,494 миллиарда рублей в пользу «Ингосстраха». В целом истцы добивались выплаты почти 4,2 миллиарда рублей: ДОЗАКЛ требовал примерно 2,7 миллиарда, «Ингосстрах» — около 1,5 миллиарда.

Natura Siberica не согласна с решением суда и после получения мотивировочной части решит, как действовать дальше, сообщил Forbes Григорий Жданов, доверительный управляющий долями основателя компании Андрея Трубникова.

Представитель действующего президента Natura Siberica Сергея Буйлова сказал The Bell, что компания даст комментарии после получения мотивировочной части. «Ознакомившись с полным текстом решения, сможем его оценить и подать апелляционную жалобу», — сказал он.

В июле 2020 года Natura Siberica предупредила, что из-за проигрыша в суде по этому иску компания может полностью прекратить деятельность, остановить выпуск продукции и работу фирменных магазинов.

The Bell отмечает, что Дмитровский завод, «Ингосстрах», а также компания «Эн+ Рециклинг», которая первой подала иск (затем ее сменил «Ингосстрах»), «как минимум ранее относились к структурам Олега Дерипаски». Представитель Дерипаски ранее говорил, что миллиардер не имеет отношения к разбирательствам с Natura Siberica.

Суд по делу о пожаре шел на фоне громкого процесса раздела наследства основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, который умер в январе 2021 года.

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