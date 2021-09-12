Беларусь купит у России вооружения на миллиард долларов
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Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на один миллиард долларов, пишет «Белта».
«Мы ведем переговоры и планируем поставки С-400. [На переговорах в Москве 9 сентября] мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания», — сказал Лукашенко на военных учениях «Запад-2021».
1 сентября Лукашенко говорил, что Россия в ближайшее время поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, зенитный ракетный комплекс С-400. 12 сентября он уточнил, что Россия поставит «большие объемы» вооружений до 2025 года.
9 сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве и согласовали 28 союзных программ, направленных на интеграцию России и Беларуси. Детали о союзных программах не раскрываются.
Беларусь — крупнейший должник России. По данным Всемирного банка, Беларусь на конец 2019 года задолжала России 8,1 миллиарда долларов. В декабре 2020 года Россия одобрила Беларуси еще один кредит на миллиард долларов.