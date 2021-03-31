Всемирный банк раскрыл главных должников России. Это Беларусь, Бангладеш и Венесуэла

Всемирный банк впервые опубликовал сведения о двусторонней задолженности многих развивающихся стран перед другими государствами, в том числе перед Россией, сообщает РБК.

По состоянию на конец 2019 года, следует из материалов Всемирного банка, около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам. По этому показателю Россия занимает пятое место в мире; на первом месте Китай, выдавший кредитов на 149 миллиардов долларов.

Крупнейший должник России, по данным Всемирного банка, — это Беларусь, задолжавшая 8,1 миллиарда долларов на конец 2019 года. В декабре 2020 года Россия одобрила Беларуси еще один кредит на один миллиард долларов.

Следом идут Бангладеш (2,4 миллиарда долларов), Венесуэла (1,8 миллиарда), Индия (1,7 миллиарда), Вьетнам (1,6 миллиарда), Йемен (почти 1,1 миллиарда), Афганистан (849 миллионов), Сербия (769 миллионов), , Сирия (525 миллионов).

Все африканские страны, кроме Египта, должны России 973 миллиона долларов на конец 2019 года. В список входят Сомали (418 миллионов долларов), а также Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. Многие страны брали кредиты у СССР, но у Замбии и Мозамбика есть новые кредиты.

Министерство финансов РФ, отвечающее за кредиты другим странам, не публикует информацию о должниках России: каждый год программу государственных кредитов описывают в секретных приложениях к федеральному бюджету, отмечает РБК.

По данным Минфина РФ на 1 октября 2020 года, иностранные государства и юридические лица задолжали России 39,6 миллиарда долларов, в том числе 15,8 миллиарда долларов по долгам бывшего СССР. Представленные данные Всемирного банка учитывают примерно 58% этой задолженности, поскольку в его статистике не учитываются некоторые должники России, например, Иран, Куба и Венгрия, а также данные о долгах коммерческих структур.