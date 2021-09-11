Главный приз Венецианского фестиваля получил фильм «Событие» француженки Одри Диван. Лучшей актрисой стала Пенелопа Крус

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Обладателем «Золотого льва», главной награды Венецианского кинофестиваля, стал фильм «Событие» французского режиссера Одри Диван.

«Серебряный лев» (премия Большого жюри) достался Джейн Кэмпион за ленту «Власть пса». «Серебряного льва» за лучшую режиссуру получила картина «Рука бога» Паоло Соррентино.

Исполнитель главной роли в «Руке бога» Филиппо Скотти удостоился премии имени Марчелло Мастроянни как лучший начинающий актер.

Лучшим актером признан Джон Арсилья («На работе: Пропавшие 8»), лучшей актрисой — Пенелопа Крус («Параллельные матери»).

Приз за лучший сценарий получила Мегги Джилленхол за свой режиссерский дебют «Пропавшая дочь», снятый по мотивам книги писательницы Элены Ферранте «Незнакомая дочь».

Специальный приз жюри присужден итальянской картине «Дыра» (Il buco) режиссера Микеланджело Фраммартино.

Россию в основном конкурсе Венецианского фестиваля представляла картина «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой