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Члены «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, который ужесточает наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Об этом «Интерфаксу» сообщили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству, который возглавляет один из авторов законопроекта Павел Крашенников. В базе Госдумы документа пока нет.

Законопроект предлагает шире назначать за сексуальное насилие над несовершеннолетними наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сейчас оно предусмотрено лишь для тех, кто совершил насилие над ребенком младше 14 лет и ранее был осужден за аналогичное преступление против несовершеннолетнего.

Авторы документа предлагают назначать пожизненное уже за первое сексуальное преступление против ребенка, если оно сопряжено с другим тяжким и особо тяжким преступлением — например, применением насилия, — или совершено в отношении двух и более детей.

Также возможность пожизненного наказания предлагается предусмотреть для совершивших повторное преступление против половой неприкосновенности ребенка — и не только если речь идет о ребенке младше 14 лет, но и если жертве было меньше 18 лет.

Кроме Крашенникова, авторами законопроекта выступили секретарь генсовета «Единой России» сенатор Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он заявил, что «Единая Россия» также приступает к подготовке законопроекта о «постоянном контроле» за вышедшими на свободу педофилами.

В августе в Тюмени обнаружили тело восьмилетней девочки, пропавшей два месяца назад. По подозрению в убийстве был задержан ранее несудимый житель соседнего дома Виталий Бережной. Он признался, что заманил девочку в квартиру, изнасиловал и задушил.

На этой неделе в городе Киселевск Кемеровской области нашли мертвыми двух 10-летних девочек, которые пропали накануне. В их изнасиловании и убийстве признался 41-летний Виктор Пестерников, ранее судимый за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

После преступления в Кузбассе представители органов власти заговорили об ужесточении наказания для педофилов. К этому призвали, в частности, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и сенатор Валерий Рязанский.

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