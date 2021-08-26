В Тюмени нашли предполагаемого убийцу восьмилетней девочки, пропавшей полтора месяца назад. Он сам участвовал в поисках ребенка

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Стихийный мемориал возле дома убитой Насти Муравьевой, 22 августа 2021 года Максим Слуцкий / ТАСС / Scanpix / LETA

25 августа в Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой, которая пропала 30 июня и была найдена мертвой 19 августа. Источники РИА Новости и тюменского издания «Вслух» сообщили, что подозреваемый признался в преступлении.

Настя Муравьева жила в Тюмени в районе под названием Лесобаза. Утром 30 июня девочка сказала родным, что пойдет в соседний дом скачать игру по бесплатному Wi-Fi. По дороге она зашла в магазин, где ее сняла камера видеонаблюдения. Больше Настю никто не видел.

Отец девочки Сергей Муравьев не сразу начал искать дочь. Он думал, что она с бабушкой, его матерью Татьяной Кукарской. Но вечером 30 июня та пришла домой одна. Родственники обратились в полицию. Практически сразу к поискам подключились десятки волонтеров.

Полиция завела два уголовных дела — об убийстве и о халатности. Второе дело возбуждено в отношении органов опеки и профилактики. Семья Насти была не совсем благополучной. У девочки трое братьев и сестер. Мать детей сдала их в приют в 2016 году, пока отец отбывал срок за убийство (по его словам, он убил приятеля, который угрожал изнасиловать его детей). Настю, ее братьев и сестер забрала к себе бабушка. Она воспитывала их до освобождения сына. Он вышел из колонии в 2019 году и устроился на работу грузчиком. Сообщается, что и у отца девочки, и у бабушки были проблемы с алкоголем.

В поисках Насти Муравьевой участвовали тюменские курсанты, московские поисковики и даже ясновидящая. Расследованием дела занялись центральные аппараты СК и МВД. По данным СМИ, к нему привлекли следователя Евгения Карчевского, который занимался делом «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Следствие проверяло на причастность к исчезновению девочки в том числе ее отца. Тюменские власти объявили награду в 500 тысяч рублей за информацию, которая поможет найти Настю. Позднее сумма вознаграждения была увеличена до миллиона рублей. Кроме того, в Лесобазе, где пропала Настя, решили установить больше камер видеонаблюдения: до этого в районе площадью свыше семи квадратных километров было всего шесть камер.

Настю нашли мертвой 19 августа. Источники тюменского издания 72.ru сообщили, что девочку могли изнасиловать и задушить. Также ее пытали током, рассказала бабушка, сославшись на сведения полиции. Предполагается, что смерть Насти наступила в первые дни после исчезновения. Тело девочки обнаружили в двух с половиной километрах от ее дома, на берегу озера Оброчного, окрестности которого ранее уже обследовали.

После обнаружения останков Насти около ее дома возник стихийный мемориал. Возле него погиб дядя девочки Андрей Муравьев. По информации тюменского издания «Наш город», он упал и ударился головой об асфальт.

Подозреваемого в убийстве задержали спустя шесть дней после обнаружения тела ребенка. МВД рассказало, как удалось на него выйти. Тело девочки было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. Оперативники выяснили, что эта техника поступила в расположенный неподалеку мебельный цех для установки на кухню. В квартире одного из работников цеха нашли недостающую часть половика. Он был задержан. Образцы его ДНК совпали с образцами, взятыми с тела девочки.

По данным СМИ и телеграм-каналов, подозреваемого зовут Виталий Бережной. Ему 40 лет, недавно он разъехался с женой, с которой у них есть дети. Бережной снимал квартиру в том доме, где Настя собиралась воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Преступление он совершил в пьяном виде, тело хранил в холодильнике, а потом отнес на берег озера. Сообщается, что в 2009-2011 годах он работал в полиции в звании сержанта. Коллеги по работе в мебельном цехе описывают его как «нормального парня», который «прошел спецназ» и работал участковым. В июле предполагаемый убийца Насти принимал участие в ее поисках, рассказал 72.ru один из волонтеров.

После исчезновения Насти Муравьевой председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования исчезновения еще восьми детей в Тюмени и окрестностях города с 1997 года. Это были мальчики и девочки в возрасте от года до 13 лет. Бывший консультант главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин, который расследовал исчезновение некоторых из этих детей, заявил РЕН ТВ, что видит сходства между ними и убийством Насти Муравьевой, но не готов утверждать, что эти преступления совершил один и тот же человек. Источник издания «Вслух» заявил, что отношения к другим пропавшим в Тюмени детям Бережной не имеет.

Ольга Корелина