В Тюмени нашли погибшей восьмилетнюю девочку. Сотни человек искали ее с конца июня

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В Тюмени найдена погибшей восьмилетняя девочка, которая пропала без вести. Останки обнаружили рядом с АЗС на улице Домостроителей — примерно в двух километрах от дома на улице Судостроителей, откуда она ушла 30 июня, сообщает ТАСС.

В поисках девочки несколько недель участвовали сотни человек — волонтеры, местные жители, сотрудники правоохранительных органов. Тюменские власти объявляли о награде в 500 тысяч рублей за предоставление информации, способствующей поиску пропавшей, а позже МВД заявило о награде в 1 миллион рублей.

В связи с исчезновением девочки было возбуждено уголовное дело об убийстве, а также дело о халатности в отношении органов системы профилактики.

К дому, где жила девочка, сообщает РИА Новости, жители Тюмени несут цветы и игрушки.

В официальных сообщениях не уточняется, что могло стать причиной гибели ребенка. В СК лишь сообщили, что «обнаружен пакет с телом ребенка».

Ura.Ru пишет, что девочка была убита. Это издание также сообщает, что среди сотрудников правоохранительных органов, работающих на месте, где было найдено тело, находится Евгений Карчевский — следователь, занимавшийся делом «ангарского маньяка» Михаила Попкова («Медуза» подробно писала о нем).