Задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени. Ее искали с конца июня и нашли мертвой в середине августа

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По подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, которая пропала без вести 30 июня и была обнаружена мертвой 19 августа, задержан местный житель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По словам Петренко, у следствия «имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству» девочки.

Официальный представитель Следственного комитета добавила, что одновременно с делом об убийстве девочки в Тюмени ведется расследование дела об исчезновении восьми детей в Тюменской области с 1997 года. О судьбе этих пропавших детей ничего не известно.

Восьмилетняя девочка 30 июня вышла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. Ребенка несколько недель искали волонтеры, местные жители и сотрудники правоохранительных органов.

Тюменские власти объявляли о награде в 500 тысяч рублей за предоставление информации, способствующей поиску пропавшей, а МВД в свою очередь заявило о награде в 1 миллион рублей.

19 августа тело девочки, завернутое в пакет, было найдено примерно в двух километрах от дома, где она жила.

По данным местных СМИ, к расследованию дела об убийстве девочки был привлечен Евгений Карчевский — следователь, занимавшийся делом «ангарского маньяка» Михаила Попкова.